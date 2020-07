Perché Antonio Conte crede ancora allo scudetto, a -6 insieme a tutta la sua Inter quando mancano appena 5 punti. Scrive La Gazzetta: "Perché ci crede? Il primo (motivo, ndr), forse il più importante, sono le condizioni di chi sta davanti: la Juve è campione centrando tre vittorie. In altri tempi, pochi dubbi: al momento, col calendario che piazza l’impegno più duro (la Lazio) subito, qualche rischio d’implosione c’è. Nella storia si sono visti crolli simili e l’Inter vuole essere pronta a sfruttare una eventuale occasione che suonerebbe come irripetibile. Tanto più che è la squadra nerazzurra, per prima, a essere stata vicina ad andare al tappeto. Dopo la sconfitta col Bologna e il primo tempo col Verona l’Inter ha toccato il picco più basso: il gruppo pareva scollato e lontano dall’allenatore".