La giornata della Borsa di Milano non è stata molto positiva: l'indice Ftse Mib ha fatto registrare un -0,47% complessivo. In tutto questo, tuttavia, la famiglia Agnelli/Elkann può apprezzare dei segni positivi nell'andamento dei propri titoli: Juventus chiude a +0,23%. Cnh Industrial +0,85%, addirittura Exor +1,19% e Fiat Chrysler Automobiles +2,9%. Ferrari in ribasso ma con una percentuale risibile: -0,03%.

La crisi di governo dell'Italia però non mente quando si va ad osservare lo Spread Btp/Bund: risalito di 6 punti, ora è a quota 119.