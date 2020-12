Nemmeno un'ora fa si è conclusa l'udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni (tenutasi nel Salone d'Onore per garantire meglio il distanziamento) sul ricorso relativo a Juventus-Napoli non disputata il 4 ottobre. Si tratta dell'ultimo grado di Giustizia Sportiva, dopo che le prime due sentenze hanno dato torto al Napoli, infliggendogli un punto di penalizzazione in classifica, e assegnando il 3-0 a tavolino per la Juve per quel match non giocato all'Allianz Stadium. Dalla procura nazionale dello Sport, nella persona dell'avvocato ​Alessandra Flamminii Minuto, sono arrivate le seguenti dichiarazioni in sede di dibattimento: "Si è trattato di una situazione assolutamente inedita, in un contesto storico particolare e non chiarissimo. Era legittimo per il Napoli interloquire con la Asl. La Corte sportiva d’appello ha fatto il passo più lungo della gamba". Cattivo presagio per la posizione della Juve?