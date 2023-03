Laha deciso per la sospensione della squalifica di due giornate a Joséper quanto accaduto con il quarto uomo Marcodurante la gara tra. Il tecnico portoghese sarà dunque in panchina domani sera contro la Juventus.Gazzetta fornisce la spiegazione dell'accaduto: "Alla luce degli elementi raccolti in seguito al ricorso d'urgenza presentato ieri dalla Roma, emergendo fatti che connotano una reazione da parte di Mourinho in seguito a una "provocazione", è stato deciso che serva altro tempo per valutare il caso. Con tutta probabilità sarà torta una giornata e quindi dovrebbe essere squalificato nella sfida con il Sassuolo".