La corsa alla Scarpa d'Oro è ripartita, parzialmente: la Bundesliga ha rialzato il sipario - unico campionato a ripartire tra quelli principali - e i due bomber Robert Lewandoski e Erilng Haaland si sono messi già in moto: un gol per uno la settimana scorsa (26a giornata, la prima dopo lo stop), grazie ai quali hanno distanziato ancora di più Cristiano Ronaldo avvicinandosi al primo posto di Ciro Immobile. Il portoghese ad oggi è al quarto posto con 21 gol e 42 punti come Timo Werner del Lipsia, davanti a loro ci sono Haaland (44 punti e 26 gol), Lewandowski (52 punti e 26 gol) e Immobile (54 punti e 27 gol).