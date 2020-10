Il binomio Agnelli-Elkann si muove ancora. Dopo aver rivelato il controllo di Gedi dai De Benedetti, Exor mette gli occhi su Il Sole 24 Ore. Lo scrive Milano Finanza: non ci sono trattative formali, non sono stati coinvolti advisor, ma ci sono contatti esplorativi, per sondare il terreno. John Elkann, prossimo presidente di Fca-Psa, ha una passione per l'editoria e ha parlato del Sole 24 Ore anche nell'ultima assemblea di Confindustria.



Il dossier Sole 24 Ore viene valutato circa 80 milioni di euro, con la Giunta Associativa che non è favorevole alla vendita della testata. Non solo Agnelli-Elkann, ma anche altre persone interessate: Arnaldo Borghesi e Francesco Gaetano Caltagirone.