Una sola coppa è davvero poco per le aspettative che c'erano

Quanto fa paura questa Atalanta

Non è il periodo più bello della, ma non lo è da ormai tre anni. L'non ha funzionato sotto nessun aspetto, i guai extra campo hanno debilitato un ambiente che era già in evidente difficoltà dopo la sconfitta contro ilnel girone d'andata 22/23 e per finire questa stagione è diventata un autentico incubo. Come il famoso mito di Orfeo, che si gira per vedere se la sua Euridice fosse ancora lì perdendola per sempre, dopo un convincente girone d'andata lasembra quasi girarsi indietro, perdendo di vista quello che poteva diventare il sogno, un riscatto dopo due stagioni orribili: lo. Mercoledì sarà l'ultima occasione per dare un senso a questo anno, ma un'ipotetica vittoria fungerà solo da palliativo. Le delusioni di questo triennio sono davvero tante perché una solapossa curare e risollevare l'ambiente.In questi tre anni le aspettative erano ben altre. Il rientro di Allegri alla base, l'arrivo di, il mercato importante conerano tutti fattori che avevano alzato l'asticella delle aspettative. Tornare subito competivi con l'instant team. Non è successo questo però. Al contrario laha fatto troppo poco per poter ritornare a vincere. Dalla questione gioco, passando per le vicende extra campo, fino alla disfatta di San Siro contro l'Inter. Il tifo bianconero si aspettava di tronare a vincere anche la Serie A e di poter ambire alle coppe europee. A breve ci sarà una finale di Coppa Italia , che viste le aspettative su questo corso bianconero è davvero troppo poco, una sorta di palliativo che durerà probabilmente fino ad un eventuale festeggiamento bianconero.. Sembra quasi ildegli anni 90', quello che faceva paura in Europa. L'altra sera gli orobici hanno banchettato sulla Roma di Daniele De Rossi con uno straordinarioche a Bergamo ha ritrovato uno smalto eccezionale. E non solo lui, perché i vari . Ma più che a livello fisico, è a livello mentale la grande differenza tra le parti.Morale letteralmente a mille dunque in casa nerazzurra, mentre la Vecchia Signora sta affrontando uno dei peggiori gironi di ritorno della sua storia, una diatriba interna tra i tifosi, un progetto tecnico che sta arrivando alla fine e le parole di Rabiot che sembrano un macigno . Tempistiche sbagliate in quelle dichiarazioni? Forse. Nella finale di Reggio Emilia della Coppa Italia 21/22 la Juventus di Andreaarrivava con qualche difficoltà, anche se nelle ultime gare si era ritrovata e di fatti si tolse la soddisfazione del secondo trofeo stagionale, l'ultimo. Questastavolta arriva col morale a terra.