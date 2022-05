FT | Triplice fischio. All’Olimpico è decisiva la doppietta di Perisic ai supplementari.



Complimenti all'@Inter per la vittoria della #CoppaItaliaFrecciarossa.#JuveInter pic.twitter.com/4I1ZzezzXG — JuventusFC (@juventusfc) May 11, 2022

Passa l'allo Stadio Olimpico. 4-2 il risultato della finale didopo i tempi supplementari, con i nerazzurri che, dopo la Supercoppa, riescono nell'impresa di strappare allaanche questo trofeo, che per i bianconeri sarebbe stato l'unico stagionale. Juve che, subito dopo il triplice fischio dell'arbitro, sul profilo Twitter ufficiale si complimenta con gli avversari per la vittoria, come già fatto in più occasioni in passato. Ecco il post: