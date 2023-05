Si è conclusa pochi istanti fa la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter, terminata con la vittoria dei nerazzurri per 2-1. Gara che è partita in salita per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo appena 2 minuti di gioco si trovano già a dover rincorrere le rete di Nico Gonzalez. Un Lautaro inarrestabile però, prima firma il pareggio e poi completa la rimonta ancora prima di andare al riposo. Nella ripresa è totale assedio Viola, ma i nerazzurri reggono e si aggiudicano la nona Coppa Italia della loro storia.