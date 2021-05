La Coppa America non si giocherà in Argentina. Lo ha annunciato la CONMEBOL a due settimane dall’inizio della competizione, spiegando come la decisione sia stata presa a seguito dell’aumento di casi Covid in Argentina: “La CONMEBOL informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l'organizzazione della Copa America in Argentina. La CONMEBOL sta valutando le offerta di altri Paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale. A breve saranno annunciate novità in merito”.