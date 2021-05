Negli studi di Sky Sandro Piccinini proietta lo sguardo verso la Juve del futuro: "Io non so chi l'allenerà il prossimo anno, ma a questo punto è improbabile che sia Pirlo. Sono strasicuro però che ci saranno tanti movimenti in estate: quella di Dybala è stata un'assenza molto pesante, Ronaldo non credo possa garantire quello che ha garantito fino a quest'anno e Morata penso andrà via; poi, in mezzo al campo ci sono problemi dei quali abbiamo parlato fin dall'inizio. Se non una vera e propria rivoluzione, mi aspetto almeno quattro o cinque cambi".