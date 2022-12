Sono alcune delle domande che la formazione del nuovo organigramma si porta dietro. QUI il primo approfondimento).Tuttosport prova a rispondere ad alcune di queste, spiegando: la proprietà vuole affrontare i tre percorsi. Sportivo, civile e penale nel modo più solido possibile. Come si legge, "c’è la ferma convinzione di John Elkann e Andrea Agnelli di essere nel giusto e da questa posizione parte la volontà di difendersi in modo duro e in ogni sede. Quindi, avere un “CdA da battaglia” (come viene informalmente definito) significa che gli avvocati avranno interlocutori molto più preparati e pronti a contribuire alla strategia difensiva. Non solo: la nuova Juventus conserverà questa struttura in cui la parte amministrativa sarà piuttosto staccata da quella prettamente sportiva".La Procura Federale ha chiesto di riaprire il filone plusvalenze e dovrà dimostrare con le nuove carte il “dolo” da parte della Juventus nell’alterare il valore dei giocatori e potrebbe non essere facile visto che anche il Gip si è mostrato scettico. La Juventus ha una linea difensiva anche per le carte extracontrattuali, elemento critico da affrontare, nonostante nessuna di queste sia legata a pagamenti in nero o altre irregolarità sportive. E, infine, per quanto riguarda la manovra stipendi, "la Juventus è forte di alcuni pareri importanti sulla correttezza del suo operato, la Procura di Torino e la Consob sono molto stringenti nelle loro accuse: si deciderà in punta di interpretazione", come si legge. Perché sul fronte sportivo verranno analizzati l’eventuale comunicazione falsa alla Figc e l’eventuale alterazione del bilancio utile per rientrare nei parametri finanziari per l’iscrizione al campionato, unica violazione grave. Resta da affrontare anche la vicenda Superlega, ma non prima di marzo.- Tutto dovrebbe avvenire entro aprile/maggio, almeno senza eventuali proroghe e rinvii. Ma il nuovo tema della Juventus servirà per affrontare tutto al meglio, secondo le proprie convinzioni e seguendo pareri e dettami tecnici.