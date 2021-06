Dopo le prime partite dell'Europeo Mario Sconcerti accende i riflettori su Cristiano Ronaldo: "In questa fase iniziale del torneo mi hanno colpito due grandi vecchi - racconta a Calciomercato.com - Cristiano Ronaldo e Modric. Per Cristiano non parlo di rendimento ma di qualità assoluta che nessuno ha. Nemmeno Mbappé. Cristiano è ancora il maestro, Mbappè l’allievo. E poi Modric, è infinito, gioca un calcio definitivo".