Maurizio Sarri conferma: problema muscolare per Ronaldo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Juventus e Brescia in trasferta l'allenatore dei bianconeri ha lanciato parlato così di CR7: "V​oglio vedere le condizioni e i numeri che hanno attualmente. Ronaldo aveva un piccolo affaticamento all'adduttore, normale, vediamo oggi che tipo di situazione c'è e che numeri hanno a livello medico". Ancora presto per dire se salterà o meno il Brescia, nuove valutazioni saranno fatte nel pomeriggio. Per precauzione, comunque, potrebbe partire dalla panchina.