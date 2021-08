L'allenatore del Paris Saint Germainha parlato alla viglia dell’incontro di campionato con il Troyes. Tra i temi toccati,- "Noi siamo concentrati solamente sull’inizio del campionato, mentre il club sta lavorando molto sul mercato per migliorare la squadra in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione".- "Sappiamo cosa è successo a Messi, ma noi vogliamo pensare soltanto alla partita contro il Troyes per iniziare al meglio il campionato. Il presidente e Leonardo stanno lavorando per migliorare ancora la squadra. Il club sta valutando tutte le opzioni e anche Messi è una di queste, la stiamo valutando".