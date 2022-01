1









C'era grande attesa per le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli. Tanti i temi caldi che l'allenatore ha affrontato nella prima conferenza stampa del 2022: dal mercato all'eventualità del rinvio del match contro gli azzurri causa Covid. Sono arrivate poi alcune indicazioni sulla formazione che sfiderà la squadra di Spalletti.



Leggi tutte le dichiarazioni di Allegri:



LA SQUADRA - "Abbiamo lavorato bene, ne avevamo bisogno. Volevamo mettere un po' di lavoro nelle gambe. Bonucci fuori domani e domenica, Chiellini è positivo, Danilo a disposizione la prossima settimana, Chiesa e Dybala recuperati. Pellegrini e Kaio non saranno della partita. Ramsey è ritornato oggi dopo un permesso per fare un differenziato in Inghilterra. Ma è un giocatore in uscita. Arthur aspettiamo il tampone".



MORATA - "Non parte. Quest'anno ha già fatto 7 gol senza tirare rigori né punizioni. Ma nel calcio vengono affibbiate etichette, pur essendo importante dicono che gli manca qualcosa. Gli ho detto 'qui non ti muovi'. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso".



CHI GIOCA - "Chiesa sta molto bene, devo fare una scelta tra chi far giocare davanti. Chiesa e Dybala, tornati entrambi da infortunio, potrebbero alternarsi. O gioca uno o gioca l'altro. A centrocampo, Locatelli gioca al centro, tra Rabiot, McKennie e Bentancur ne giocano due".



LAVORO - "Abbiamo lavorato sul piano fisico, siamo pronti per affrontare queste partite di gennaio che saranno complicate e importanti per il prosieguo della stagione".



INCERTEZZA COVID - "Ci sono gli organi di competenza che decidono. Io alleno con quelli che ho, è molto semplice. Purtroppo è uno stato di emergenza e bisogna trovare soluzioni".



ARTHUR RESTA? - "Credo che, 99 su 100, la rosa rimane questa".



RINVIO? - "Noi ci siamo preparati per giocarla e la giocheremo. Per noi è importante, dobbiamo pensare solo alla partita. Le altre dinamiche non sono di mia competenza. Noi dobbiamo solo prepararci: allenamento stamattina, poi rifinitura. Sarà difficile, il Napoli in emergenza a San Siro aveva già vinto contro il Milan. Giusto o sbagliare giocare? La mia opinione personale non conta niente, dico che bisogna rispettare i ruoli, chi comanda deve prendersi le responsabilità e decide. Non so quali sono alla lettera i decreti, ma so solo che se ci dicono che domani si gioca, noi dobbiamo prepararci e presentarci".



RAGGIUNGERE L'INTER - "L'avevo detto in tempi non sospetti e mi avevate preso per matto. L'Inter è la squadra nettamente favorita per lo scudetto e può perderlo solo lei. Noi dobbiamo fare un passo alla volta e arriviamo".



RINFORZO IN ATTACCO - "L'attacco ha fatto i suoi gol, i gol mancano un po' dai centrocampisti e dalle palle inattive. I nostri acquisti saranno Dybala e Chiesa, che ci daranno una grossa mano. Gli acquisti di gennaio incidono poco, noi dobbiamo migliorare e dar seguito alle vittorie fatte finora, un passettino alla volta. Bisogna viaggiare alla velocità di crociera, che ci è mancata".