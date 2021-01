. Grazie ai tre punti conquistati ieri si intravede la possibilità di riuscire a inanellare una striscia positiva che potrebbe riportare su in classifica la squadra bianconera. Le immagini del match sono le esultanze ai gol che hanno sbloccato un match difficile da mettere in discesa, la concentrazione di Pirlo in panchina durante la partita, le indicazioni di capita Chiellini. Tutte raccolte nella consueta gallery sul sito ufficiale della Juventus.