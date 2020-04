Il mondo intero, non solo quello del calcio, studia le soluzioni per ripartire quando - e solo allora - l'emergenza coronavirus potrà dirsi rientrata. Una regola che vale anche per gli sportivi, come sottolinea la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport. Infatti, la comunità scientifica sportiva, che lavora a stretto contatto con l'Organizzazione mondiale della Sanità, ha studiato un metodo affinché, una volta ripresa l'attività, il calcio non sia costretto a fermarsi nuovamente, schiacciato ancora dal ritorno del virus.



Così, ecco alcune normative che potrebbero diventare realtà, ma solo quando - sottolineano i medici - anche tutto il resto del Paese sarà rientrato verso la normalità. Solo al quel punto, allora, ripartirà anche lo sport: come? Innanzitutto, sotto controllo. Infatti, per la FMSI dovranno eseguirsi rigide misure di prevenzione, a partire dall'igiene delle strutture, ma anche dai giocatori che, ogni quattro giorni, dovranno sottoporsi al tampone. Inoltre, gli atleti saranno separati tra chi è stato positivo e chi no, con il tampone che vale per tutti, ma solo per i secondi si farà un test del sangue per capire se il corpo abbia elaborato le difese immunitarie necessarie al virus (la presenza di immunoglobulina di tipo M).



Per questi motivi medici, è necessario che lo sport aspetti il resto del Paese. La lunga lista di controlli non sarebbe possibile in questo momento, in cui le cliniche - pubbliche e private - hanno altre precedenze da rispettare. Una volta che le acque si saranno calmate, però, lo sport ripartirà seguendo nuove e rigide regole.