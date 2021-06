"Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni... ma decidi di "rischiare" l'intervista dopo aver fatto un goal a San Marino. Genio incompreso". La bordata arriva ancora da Valentina Baldini, compagna di Andrea Pirlo. Dopo le frecciate dei giorni scorsi, ecco un nuovo attacco, indirizzato a... Federico Bernardeschi. Nel mirino c'è l'intervista in Nazionale, dopo il gol a San Marino e il suo "qui posso rischiare le giocate, qui gioco nel mio ruolo". Una frase che non è piaciuta, postata insieme ai saluti di chi ha brillato nella stagione della Juventus: Ronaldo, Buffon e Chiesa.