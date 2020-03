"L'unica cosa che chiedo in questa quarantena è di fermare questa maledizione". Lo ripete più e più volte Oriana Sabatini in una delle stories sul suo profilo Instagram. La compagna di Paulo Dybala si sfoga così attraverso i social dopo aver raccontato i sintomi del coronavirus. Sia lei che l'attaccante della Juventus sono risultati positivi al test, La Joya ha poi tranquillizzato tutti con un post dicendo che i due stanno bene. Ora dovranno fare altri due tamponi a distanza di 24h, e per confermare di esserne usciti del tutto dovranno risultare entrambi negativi.