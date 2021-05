Una colpa Andrea Pirlo ce l'ha. La evidenzia la Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "Non a caso gara di “spazi” aperti nei quali la Juve ha i giocatori più forti, o almeno più adatti: Chiesa, Kulusevski, Morata, Dybala. Niente paragoni tra il Barça e il Bologna, ieri sprovveduto come una squadra di “dilettanti”, copyright Mihajlovic, ma il senso è quello. Le partite migliori la Juve le ha giocate dimenticandosi l’idea imperante che 30 passaggi debbano per forza essere meglio. Se hai i giocatori per farlo, se sei il City o l’Italia di Mancini, se hai Gundogan, De Bruyne, Verratti e Jorginho, allora sì. Ma ai bianconeri viene meglio il contrario: un possesso alla pari (50%), tutti raccolti dietro, e poi verticalizzazioni o lancioni a tagliare tutto il campo. Senza vergognarsi. L’Inter non se n’è pentita.



Ecco quello che si può rimproverare a Pirlo. Non i punti persi con Benevento, Crotone, Fiorentina, Verona, e neanche quell’eccesso di sperimentalismo tattico nella prima parte della stagione, con i giocatori confusi dalle rotazioni, perché ci sta che un tecnico nuovo voglia dare la sua immagine. Gli si può rimproverare l’aver insistito con una manovra offensiva a tutti i costi, che tendeva a dominare e schiacciare, ma poco pericolosa e troppo prevedibile per gli avversari, sistemati con quelle difese da pallamano contro le quali i bianconeri hanno spesso sbattuto malamente. Ha imparato la lezione".