di Guidobaldo Matteucci

Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



Il metodo, cosciente o incosciente, con la Juve è sempre lo stesso: ingigantire la pagliuzza, nascondere il trave. Prendete l’arbitro Francesco Fourneau, quello di Crotone-Juventus conclamato “eroe”, dopo una conduzione che definire discutibile sarebbe già un ostacolo alla verità. Lecito criticare la prestazione juventina in Calabria (incerta, confusa, con un centrocampo labile ecc.), lecito domandarsi se gli esordi di giocatori fino a ieri in serie C, non siano avventati. Giusto riconoscere i meriti del Crotone, ma due parole sull’arbitro, solo per dovere di cronaca, si possono dire? A leggere i resoconti della partita no. Qualche semplice dubbio sul suo operato? Ma scherziamo! E’ un eroe. E allora vediamole le sue gesta e sottoponiamole all’eterna prova del nove (cioè: e se fosse successo il contrario?). Il rigore fischiato a Bonucci è già dubbio, ma l’arbitro è strasicuro, il VAR non interviene. Cartellini gialli contro la Juve come coriandoli a Carnevale; quello a Portanova è risibile. Rosso a Chiesa incomprensibile, ma il bello è che per giustificarlo i cronisti parlano di “piede a martello” dell’esterno bianconero: il piede a martello non c’è. Fuorigioco millimetrico di Morata: in questo caso il VAR interviene eccome, dopo ben 3 minuti e 02 secondi. Insomma, sull’arbitraggio silenzio su tutta la linea, con la sola eccezione, va riconosciuto, di Cravero (cuore granata) commentatore su DAZN, che definisce fiscali gli interventi dell’arbitro e si dice assai perplesso sull’espulsione di Chiesa. Applicate, ora, la prova del nove ovvero l’operazione inversa: se tutti questi provvedimenti fossero stati pro Juventus, titoli a nove colonne, “Juve ladra” e l’infame Fourneau lapidato. Invece è talmente eroe che è stato l’unico arbitro di A designato nella settimana entrante. Quando tutti gli altri stanno a casa, Rizzoli lo ha mandato a fare il quarto uomo in B. In B! Lo hanno declassato in B! Urlano a squarciagola i difensori della legge, senza capire che si tratta di una "promozione", di una conferma in un sistema arbitrale che ha unito le prime due classi italiane, perché invece tutti gli altri suoi colleghi stanno a casa. Eh già, la Juve lo ha mandato in B…