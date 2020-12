10







di Guidobaldo Matteucci

Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



Ma chi glielo fa fare al Ministro dello sport Spadafora di continuare a rilasciare

dichiarazioni inutili, provocatorie e soprattutto gratuite? Una persona che riveste un

ruolo istituzionale importante, che dovrebbe essere super partes, quando si tratta di

Juventus proprio non resiste. Timoroso di esprimere la propria fede calcistica, ha

aspettato d’incassare la Coppa Italia, qualche mese fa, per fare outing: “Lasciatemi

esultare! Ora lo dico: W il Napoli”. Benissimo, perfetto, ma perché ha atteso una

vittoria per confessare quello che, evidentemente, era vissuto come un doloroso

segreto. Dopo la coraggiosa rivendicazione, il Ministro (siamo sicuri: non ha mai

sentito, in vita sua, al telefono né De Laurentiis, né De Luca, Presidente della

Regione Campania) ha pensato bene di affermare: “Il protocollo FIGC non ha

funzionato”. Peccato che lo abbia detto dopo il 3 a 0 (e -1), comminato al Napoli per

essersi rifiutato di giocare contro la Juventus. Prima (vedi Napoli-Genoa) era perfetto.

Poi ha bacchettato Ronaldo, colpevole “di aver violato il protocollo”. Su tutti gli altri

numerosi giocatori, rei di aver bucato la bolla, rispettoso e rigoroso silenzio. Ora

torna alla carica, con una dichiarazione che perfino al Bar Sport avrebbero censurato:

“Bruttissima vicenda -si riferisce al caso Suarez-ma c’è un processo in corso e vorrei

evitare di commentare”. Spadafora fa poi un gioco di parole su “reddito di

cittadinanza e cittadinanza da reddito”, ma a noi basta questo: un Ministro della

Repubblica il quale riesce a confondere un’indagine in corso con un processo che

ancora non c’è. Forse spera che il processo ci sia per continuare ad esultare

sportivamente. Intanto, ci facciamo questa domanda: uno “sportivo” del genere lo

farebbero entrare al Bar Sport? Certo… è già entrato in Parlamento e nel Governo.

Ma al Bar Sport stanno più attenti….