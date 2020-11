1







di Guidobaldo Matteucci

Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



Tutti o quasi, sono al corrente dell’antefatto che ha portato al giudizio di conferma del 3 a 0 e di un punto di penalizzazione per il Napoli, reo in sostanza, di “essersi comportato da furbo”, chiedendo alle Asl napoletane cosa fare quando, invece, lo sapeva benissimo. Esisteva ed esiste, infatti, un protocollo firmato da Figc, Governo e società calcistiche a cui rifarsi. È un protocollo, diciamo, specializzato ovvero dedicato ai calciatori e alle squadre professionistiche per permettere di continuare a giocare e di far andare avanti il campionato. Il patto è valido se si rispetta, anche a costo di entrare in campo decimati (come ha fatto il Genoa, subendo un 6 a 0 proprio dai partenopei).



LA COLPA - Il Napoli, secondo sentenza, non lo ha rispettato (diversamente da tutte le altre squadre) ritenendo di chiedere alle Asl cosa fare e trovare così una scusa per non disputare la partita con la Juve. Per la Corte d’Appello sportiva si tratta di un fatto grave, che evidenzia, tra l’altro, un tratto di “slealtà sportiva”. Le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi l’ha definita una “sentenza politica” perché, in sostanza, così si difende il protocollo.



DOMANDA - Ma il protocollo non è una norma attualmente fondamentale sottoscritta tra le parti? Di che politica si parla? L’ex pugile napoletano Patrizio Oliva se la prende con la Juventus, tacciandola di antisportività, perché avrebbe dovuto accettare di non giocare. Ve lo immaginate se ogni squadra si mettesse d’accordo per giocare o no? C’è poi chi dice che anche Marchisio sarebbe critico con la sentenza. Ha, sostanzialmente, detto che se fosse un tifoso del Napoli proverebbe delusione, poiché la squadra avrebbe dato del filo da torcere alla Juve.



TRAVISATO - “Avete visto!” dicono alcuni giornali e commentatori “lo dice anche Marchisio. Lui sì che è sportivo!” Ma si dimenticano di aggiungere il resto: “Sentenza giustissima, secondo me. Comunque spettacolo indecente per il nostro calcio”. Già. Indovinate un po’ a chi si riferisce l’ex giocatore juventino? Se lo capissero, lo direbbero ancora che “lui è sportivo?”.