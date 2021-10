Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.Ci risiamo. Un(sacrosanto, elementare) suscita polemiche, ma ne suscita anche uno contro. Basterebbe questa specie di equazione per capire una cosa: con la Juventus di mezzo non va, non deve andare mai bene. Come se dicessero che sei responsabile di essere favorito anche quando ti puniscono. Insomma, non hai via di scampo.La storia è nota, ma vale la pena riassumerla e provare a dare una spiegazione. Ti danno un rigore contro, come è successo con la? E’ sbagliato, la Juve è colpevole perché non lo dovevano fischiare! Naturalmente questo si dice dopo che il rigore è stato parato da, perché prima i giocatori della Roma erano felicissimi della decisione. Poi viene fuori che si doveva concedere la regola del vantaggio dato cheaveva segnato. Peccato, però, che durante l’azione un altro giocatore della Roma avesse toccato la palla con la mano e quindi il goal non sarebbe stato valido. Ma era involontario! E’ la piccata reazione dei garanti della giustizia a senso unico ovvero contro la Juve. Involontario? Ma non lo sanno che questo aggettivo nel regolamento è stato bandito (discutibile, però è così): basta avere il braccio un po’ più largo ed è sempre punizione, massima o minima. No, niente da fare: nel caso è involontario, perché si tratta della Juve.Con l’è andato in scena un film già visto, ma altrettanto paradossale. Il fallo subito in area daera netto, però l’arbitro non l’ha visto. Il direttore di gara non era a 2 metri, come dice Inzaghi, ma almeno a 10 e aveva 3 giocatori davanti. Ilgiustamente l’ha richiamato eha fatto quello che tutti invocano, cioè andare al monitor a verificare. Non ci lamentiamo sempre dell’alterigia arbitrale che rifiuta la tecnologia? Non diciamo che, nei casi dubbi, bisogna andare a controllare?Stavolta si è fatto, ma i critici insorgono con argomentazioni veementi quanto risibili. La prima è: l’arbitro aveva visto benissimo e allora perché il VAR interviene? Ma chi lo dice che aveva visto? Gli interisti e gli antijuventini in servizio permanente effettivo. Se fosse stato sicuro d’aver visto l’arbitro non sarebbe andato al monitor. La seconda osservazione è questa: in Italia si danno troppi rigori, quindi questo non andava dato! Qui c’è da ridere. Secondo questo ragionamento è meglio non dare rigori netti per abbassare la percentuale. Vale principalmente quando i rigori sono per la Juve, negli altri casi no.Perché tutto questo succede proprio ora e non 2 mesi fa? Perché 2 mesi fa la Juventus era in fondo, nella parte destra della classifica. Ora che ricomincia a vincere non va più bene. Elementare caro Watson!