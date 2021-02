di Guidobaldo Matteucci

Allora, questa volta Pirlo l’ha fatta grossa! Davvero! Ha detto che la manata di Chiellini sulla faccia di Rrahmani non era rigore! E giù tutta una serie di critiche sull’atteggiamento padronale della Juventus, sulla sua antisportività, sulle minacce ecc.



In effetti, Pirlo, a ben vedere si sbaglierebbe perché il rigore-benché la manata sia del tutto involontaria e il difensore juventino non veda il napoletano che arriva dietro-ci sta tutto. Quello che non ci sta è che, come spesso accade, quando qualcuno della Juve dice qualcosa in italiano viene tradotto nella lingua più parlata del calcio di casa nostra: l’antijuventinismo. Pirlo, infatti, ha detto un’altra cosa: “A parti invertite se questo rigore lo avessero dato a noi sarebbe venuto giù il mondo”. Coi se non si fa la storia e non si stabiliscono i fatti, ma in molte discipline (per esempio la filosofia o il linguaggio giuridico) si stabiliscono le condizioni per un ragionamento. Il ragionamento dell’allenatore bianconero era teso a descrivere ed evidenziare un atteggiamento troppo comune e troppo ripetuto nei confronti della Juventus ovvero due pesi e due misure.



Personalmente, ritengo che se Pirlo voleva dire qualcosa, avrebbe potuto parlare, e più duramente, ben prima della partita col Napoli. Per esempio, quando ai bianconeri sono stati negati due rigori solari contro la Fiorentina e Borja Valerio è stato graziato per un secondo fallo da giallo evidente, sotto gli occhi di un arbitro, la cui conduzione è stata esaltata dagli “osservatori neutrali”. Avrebbe potuto osservare qualcosa per il fallaccio di De Roon su Cuadrado, secondo giallo non dato, per altro riconosciuto dal giocatore atalantino. Oppure segnalare il solare rigore non dato a De Ligt col Benevento. Insomma, c’è stato uno scoppio ritardato e nemmeno nell’ occasione in cui doveva essere più fragoroso, ma evidentemente la pazienza l’ha persa anche lui.



Però, nella partita col Napoli, s’è anche inaugurato un nuovo articolo del regolamento fino ad oggi sconosciuto ai più: trattasi della “trattenuta trattenuta”. Lo descrive bene la Gazzetta dello Sport a proposito di quanto fa Di Lorenzo (già ammonito) su Chiesa che lo ha saltato: “il terzino afferra per il braccio Chiesa, ma senza esagerare”. D’ora in poi sappiamo che si può rifilare un pestone “senza esagerare”, entrare sulla gamba o sul ginocchio “senza esagerare”. E forse anche stare in fuorigioco “senza esagerare”. Infatti l’arbitro Doveri la “trattenuta trattenuta” non l’ha nemmeno fischiata: per non esagerare.