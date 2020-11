7







di Guidobaldo Matteucci

Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



Pasquale Bruno, difensore in pensione passato alla storia col soprannome di “O’animale” perché falciava tutto quello che si muoveva a filo d’erba, talvolta anche la palla, non le manda a dire. Lui non ci sta alle smancerie e alle piaggerie, perciò continua a randellare. Non più coi piedi, ma con le parole. E d’altra parte il gettone di presenza alle trasmissioni televisive, in mancanza di opinioni tattico-tecniche, impone di fare il personaggio. Il suo, appunto, è quello del randellatore.



POLIGLOTTA - Stavolta tocca a Cristiano Ronaldo che “E’ un ignorante. In Italia da due anni non ha ancora imparato a parlare la nostra lingua. Usa lo spagnolo per esprimersi. Non ha rispetto né per i compagni di squadra né per gli italiani”. Nel post partita con lo Spezia, Ronaldo è stato intervistato in spagnolo rispondendo in spagnolo, ma circa un anno fa, in occasione di un premio si era espresso in un parco italiano e attualmente parla correntemente 3 lingue: portoghese, spagnolo, inglese.



I "FIGHETTI" - Già con Ancelotti, al Real, comunicava in italiano, ma “O animale” deve avercela un po’ con la Juve che lo scaricò al Torino se già in precedenza aveva definito CR7 un “fighetto” insieme a un altro “fighetto” (Dybala). Non contento, l’ex difensore aggiunse che se avesse giocato lui, probabilmente Ronaldo non avrebbe toccato palla. Non ne dubitiamo: dopo il primo intervento di Pasquale sarebbe uscito in barella. Scommettiamo che gli avrebbe detto qualcosa in italiano?