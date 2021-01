Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.

Una serie di sparate, grandi e piccole, rendono particolarmente ricca questa Colonna Infame. Cominciamo con quello a cui siamo ormai abituati da tempo ovvero la trave contro la Juve e la pagliuzza pro. Puntualmente, i due pesi e le due misure sono andati a braccetto anche nei resoconti post partita contro il Milan. D’accordo: il gol di Calabria era viziato da un precedente e vistoso fallo su Rabiot, ma tutto il resto è stato il solito inverecondo senso unico a favore dei bianconeri. Bentancur andava espulso per un secondo giallo non sanzionato (è vero, ma sempre nel calcio immaginario dei “se”, caro agli antijuventini, senza il gol del Milan saremmo stati sul 2 a 0 per i torinesi) e poi c’era “un rigore grosso come una casa su Diaz commesso da Rabiot”. Noi lo consideriamo grosso come una casetta del Lego, comunque perché tralasciare i ripetuti falli di Theo Hernandez, mai benedetti non solo da doverose ammonizioni, ma nemmeno da un fischio?

Sulla seconda sparata contro la Juve, lo diciamo subito, siamo impreparati. Anzi, chiediamo prontamente un’inchiesta federale che indaghi senza reticenze e paure dei “poteri forti”, sul vergognoso asse Sassuolo-Juventus. Per la sesta volta, infatti, lo Scansuolo si presenta contro i bianconeri senza Berardi. Il fatto che ora sia infortunato non c’entra nulla, che in precedenza avesse un crociato rotto o fosse squalificato nemmeno. Non significa nulla nemmeno che lo stesso giocatore non sia entrato in campo, sempre per sei volte, contro il Napoli. Il campionato risulta palesemente falsato! Così come nel caso di De Ligt. La domanda che molti si pongono è ponderosa: “Perché è stato trovato positivo dopo la partita col Milan e non prima? Non sentite puzza di bruciato?”

VALE TUTTO! - Ma sì, diciamola la verità qualche volta! Trattasi di biscottone savoiardo col Sassuolo: loro non fanno giocare Berardi e la Juve, per ringraziare, fa beccare il Covid a De Ligt! Bum! Ragazzi che cortocircuito!