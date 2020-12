4







di Guidobaldo Matteucci

Si potrebbe dire: “Come siamo stati bravi a pareggiare con la Juventus!” oppure “Gran partita contro i campioni d’Italia!” Invece no! L’antijuventinismo, a lungo coltivato, prima o poi viene sempre fuori. Così, piuttosto di esaltare la propria squadra per una bella prestazione, si preferisce denigrare la Juve. Il terzino del Benevento Gaetano Letizia, assurto alla notorietà (ma era stato nel Carpi della Serie A) grazie al gol che ha assicurato il pareggio alla sua squadra, non si è detto felice per il risultato. Non ha esaltato la sua prestazione e quella dei suoi compagni. Ha preferito criticare i bianconeri. “La Juventus non ha portato Cristiano Ronaldo a Benevento perché ci ha sottovalutato - ha detto -. Credeva di trovare una piccola squadra”.



Lui è tifoso del Napoli, ha aggiunto, e i bianconeri non gli fanno più paura. Ci ha tenuto a concludere che “non dà risposte banali”. In effetti, forse un altro al posto suo sarebbe stato banalmente orgoglioso della propria prestazione, e di quella della sua squadra, capace di costringere a un passo falso gli avversari. Invece no: è demerito degli altri. Ma in questo caso, siamo di fronte a qualcosa di più: alla Juve! Vaglielo a spiegare al terzino di Scampia che si tratta della solita piccola ossessione, anzi di un complesso assai banale.