di Guidobaldo Matteucci

L’abito fa il monaco? In parte. Per esempio, prendete la parola gentleman: l’eleganza dei modi e dei vestiti è importante, ma forse ancor più il comportamento corretto e rispettoso. Sì, il vero gentleman per rispetto alla correttezza e all’educazione, è capace di andare anche contro i propri interessi, se venisse danneggiato ingiustamente qualcun altro. Ora, nella chiacchieratissima vicenda Juventus - Napoli, è saltato fuori che Aurelio De Laurentiis (indubbiamente vestito da gentleman) avrebbe offerto ad Andrea Agnelli un gentlemen agreement, proponendo un accordo per non giocare la partita in calendario, eludendo “gentlemanescamente” le regole che tutti i Presidenti di serie A (loro compresi) avevano accettato. A sentir lui, ci avrebbero “guadagnato” entrambi o comunque il Napoli “vittima” innocente del Covid. Si richiedeva, dunque, al presidente sabaudo un atto di generosa disponibilità. Ma, quand’anche si fosse dimostrato tale, a perderci sarebbero state tutte le altre squadre che, in precedenza, avevano rispettato il protocollo, pur vittime “innocenti” del Covid. Uno dei due gentleman non ha accettato il patto e all’altro è rimasto soltanto il vestito.