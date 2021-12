Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.Ma sì, con quella bocca può dire quel che vuole, tanto per parafrasare un celebre slogan d’un dentifricio nostrano. Al disinvolto interista Bonolis che s’è gettato, come gli capita spesso, a corpo morto sulla Juve, ricordando che “loro, i bianconeri, nelle inchieste ci sono sempre”, la memoria l’ha rinfrescata Chirico (dai passaporti falsi alle prescrizioni, ai prezzi gonfiati per il trasferimento di alcuni ragazzini….).No, non è di Bonolis che vogliamo parlare e nemmeno del giustizialismo antijuventino che sogna la radiazione. Parliamo di persone (la tentazione sarebbe quella di dire: gente) dell’ambiente calcio. Nemmeno giornalisti, opinionisti, telecronisti (tifosi), moviolisti (truccatori come nel caso Turone, sempre a galla).(per vendetta? Per frustrazione….?).Naturalmente adesso lui ne è certo, la Juve ha fatto profitti “gonfiati” per eludere il Financial Fair Play. E’ così che va. Ve l’immaginate “un competitor”(come si definisce Rocco) che in un altro campo, poniamo quello dell’ automobile, sia pronto ad azzannare chi è in difficoltà? Come se, la Ford - ad esempio - durante un’inchiesta sulla Wolkswagen cominciasse a lanciare accuse contro la casa automobilistica tedesca., perché a lui la registrazione del parlato tra Orsato e Var a proposito di Pjanic mica gliela hanno data, perché lui delle plusvalenze ne aveva parlato da tempo. E’ vero, però ci metteva anche l’Inter. Ora l’Inter è improvvisamente sparita e “naturalmente” resta solo la Juve. Il Napoli poi, fino a prova contraria, non c’entra nulla. Già: fino a prova contaria…