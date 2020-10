Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.

Il centrocampo della Juve fibrilla, soprattutto in fase d’interdizione, ma questa non è una buona ragione per non discutere il pareggio col Verona. Se fa fede solo il risultato (giusto sul piano della classifica), se a calcio non si vince, né si perde ai punti che ci stanno a fare le cronache e i commenti della partita? Basterebbero i tabellini senza descrizioni e argomentazioni.

DICIAMOLO! - Ora, nei resoconti critici di osservatori “neutrali” ci si spertica di lodi per il Verona, si tralasciano errori madornali di Pasqua (rigore solare su Bernardeschi, gialli risparmiati agli scaligeri), ma per converso si critica pesantemente la Juventus, che, secondo alcuni commentatori, è stata addirittura dominata. Hanno visto un’altra partita o scambiato 30 minuti di supremazia territoriale gialloblu per 95. Non hanno rilevato le due traverse di Dybala e Cuadrado? Non hanno annotato che il Verona ha fatto un solo tiro in porta pericoloso mentre la Juve almeno tre? E il fuorigioco millimetrico di Morata sul goal annullato, l’errore grave dell’arbitro? E quasi tutto il secondo tempo con l’Hellas schiacciato nella sua metà campo? Insomma, se una squadra, ieri sera, meritava di vincere era proprio la Juventus. Perché non si può dire?