Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



La famosa bolla non è uguale per tutti. C’è la bolla da rispettare assolutamente e la bolla “chissenefrega”. La bolla per la Juventus e quella per gli altri. La bolla rigorosa e quella “libera tutti”. Almeno nella considerazione dei media. Guardate cosa è successo alla Fiorentina. I suoi giocatori, ansiosi di andare nelle rispettive nazionali, sono partiti e la bolla non l’hanno rispettata. Avete visto una levata di scudi? Letto commenti critici? Commisso è stato tirato in ballo? Non ci risulta. SOLITO DOPPIOPESISMO - Paragonatelo a quanto è successo, tempo fa con Ronaldo, definito da quotidiani e siti un reprobo, uno che non rispetta la legge. È addirittura intervenuto il Ministro Spadafora accusando pubblicamente: “Cristiano ha violato il protocollo” e dandogli, in seguito, dell’“arrogante” solo per il fatto di essersi difeso. La Fiorentina ha prontamente segnalato il fatto che i suoi cinque tesserati avessero violato il protocollo alla ASL competente, così come fece la Juventus.

MA IL PUNTO NON È QUESTO... - Nel caso della Juve e di Ronaldo si urlò allo scandalo, per la Fiorentina una semplice notizia. Già: la bolla dell’antijuventinismo non si sgonfia mai.





