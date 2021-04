1







di Guidobaldo Matteucci

Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



“Lamentarsi degli arbitri è da provinciali” diceva l’Avvocato. Giusto! Giustissimo! Ma non siamo qui per lamentarci degli arbitri. Piuttosto del solito doppiopesismo che ormai accompagna la Juventus da troppo e di cui beneficiano spesso le altre squadre. Critichiamo i commenti, le prese di posizione del dopo partita: scandalizzate per un presunto favore alla Juve, pacifiche, quasi sommesse, per le altre squadre. Lasciamo stare la pantomima del Covid in casa Napoli che non fa disputare le partite, mentre il Covid in casa Juve le permette. Caso di doppiopesismo “istituzionale”. Ma che hanno detto del fallo solare (una maglietta quasi strappata) in area non sanzionato dell’interista De Vrij su Raspadori, che ha permesso la ripartenza del 2 a 0 per i nerazzurri? Se fosse capitato alla Juve apriti cielo, titoli in prima pagina. In questo caso, invece: “Inter verso lo scudetto…”. E ancora: tutti a dire come lo staff arbitrale abbia dato una brutta prova di sé in Juventus-Napoli, perché ci sono stati due rigori (uno per parte) non fischiati. Eh no! Il fallaccio di Lozano su Chiesa non solo era rigore (come dopo quello di Alex Sandro) ma meritava un’espulsione diretta, però il giocatore del Napoli non è stato nemmeno ammonito. Discutibilissimo, infine, il ginocchio contro ginocchio di Chiellini-Osimhen (chi tocca per primo?). Quindi, come al solito, nei commenti si sorvola sull’espulsione non comminata a Lozano e non si discute nemmeno un discutibilissimo rigore contro la Juventus. Si parla male dell’arbitro, lasciando intendere che alla fine ha pareggiato i conti, che però, come spesso, troppo spesso, per la Juve non tornano: in campo e fuori.