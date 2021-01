Dopo una lunga indisponibilità, Giorgio Chiellini è tornato a guidare la difesa della Juventus. Il suo apporto in termini di quantità ed esperienza è inestimabile e il suo rientro ha aiutato Pirlo a nascondere il problema della coperta corta nel reparto. Con lui la Juve cambia, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport: "Dire che Giorgio Chiellini è

una novità fa sorridere però... è realtà. Il capitano ha giocato tre partite di fila e non gli succedeva da (tanti) mesi. Dopo il

drammone collettivo con l’Inter, la Supercoppa riporta d’attualità un vecchio concetto: la Juve con lui, cambia quasi senza accorgersene. Chiellini vuole difendere sull’uomo, magari non ama tenere la linea a metà campo, però tiene alta l’attenzione e porta sicurezza".