La squadra maltese delsarà la prima sfidate dellain questa stagione e, più in generale, dell'era. La coach delle maltesi, Melania, che disputeranno un camp di allenamento a Vinovo dal 24 al 27 luglio, ha parlato del test amichevole di domenica: "Tenere un ritiro all'estero era qualcosa che stavamo già cercando, ma purtroppo non è stato facile a causa delle restrizioni COVID-19. Tuttavia, ora che è tutto pronto, sono felice che possiamo prepararci nel miglior modo possibile per i nostri impegni in UEFA Women's Champions League. Giocare una partita amichevole di lusso contro la Juventus FC è qualcosa di speciale. Ovviamente è un test molto difficile, ma opportunità come queste daranno una spinta alla squadra e ci faranno impegnare di più e lavorare di più."