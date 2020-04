La clausola di 30 milioni sul contratto di Lorenzo Pellegrini fa tremare la Roma. Sul centrocampista classe '96 c'è da tempo la Juventus, il giocatore ha ribadito più volte la volontà di rimanere in giallorosso ma il rinnovo - con conseguente eliminazione della clausola - ancora non arriva. La situazione che stiamo vivendo ha messo tutto in stand by, nel frattempo a Pellegrini si sta interessando anche il Manchester City: il giocatore piace a Guardiola e quella clausola a un prezzo inferiore al valore del giocatore ingolosisce. Juve ma non solo.