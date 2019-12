La Juve era stata a un passo da Lorenzo Pellegrini quando il classe '96 giocava al Sassuolo, ma lui preferì la Roma ai bianconeri. Oggi è uno dei centrocampisti italiani più forti in prospettiva, e a ingolosire Paratici ma anche altre big europee è quella clausola di 30 milioni presente sul contratto del giocatore. Per questo, secondo il Messaggero, la Roma vorrebbe rinnovare il contratto di Pellegrini, attualmente in scadenza nel 2022, eliminando quella clausola.