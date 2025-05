La clausola di Osimhen vale anche per l'Italia o solo per l'estero?

Al centro delle voci di mercato c'èche sta per concludere una grandissima stagione al Galatasaray ed è pronto a cambiare nuovamente squadra. Il nigeriano è ancora di proprietà del Napoli ma con ogni probabilità non rimarrà nella squadra di Aurelio De Laurentiis. Tanti club sono interessati al centravanti; in Italia c'è la Juventus mentre all'estero ci sono sirene dalla Premier League e dall'Arabia Saudita. Osimhen ha una clausola nel contratto attraverso la quale si può liberare senza che il Napoli possa contrapporsi.

Clausola Osimhen, vale anche per le squadre italiane?

Osimhen nell'ultimo rinnovo di contratto che aveva fatto con il Napoli, aveva inserito una clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro. Chi lo vuole sa quindi che serve questa cifra per ingaggiarlo. In realtà però, la clausola non è valida per tutti i club ma solo quelli esteri. Le squadre italiane quindi non possono pagare la clausola per acquistare il giocatore ma dovrebbero trattare con il Napoli.