Gli errori evidenziati dall'AIA

Juve-Bologna , rigore su Ndoye: Mancato rigore concesso da Di Bello al Bologna per fallo di Iling su Ndoye alla seconda giornata.

, rigore su Ndoye: Mancato rigore concesso da Di Bello al Bologna per fallo di Iling su Ndoye alla seconda giornata. Monza-Lecce , espulsione di Baschirotto: Errore relativo all'espulsione di Baschirotto nel match tra Monza e Lecce alla terza giornata.

, espulsione di Baschirotto: Errore relativo all'espulsione di Baschirotto nel match tra Monza e Lecce alla terza giornata. Sassuolo-Juventus , mancata espulsione di Berardi: Non concessa l'espulsione di Berardi per un fallo su Bremer nella partita contro la Juventus alla terza giornata.

, mancata espulsione di Berardi: Non concessa l'espulsione di Berardi per un fallo su Bremer nella partita contro la Juventus alla terza giornata. Monza-Bologna , fallo di Zirkzee su Caldirola: Errore nel non assegnare un fallo di Zirkzee su Caldirola in Monza-Bologna, sesta giornata.

, fallo di Zirkzee su Caldirola: Errore nel non assegnare un fallo di Zirkzee su Caldirola in Monza-Bologna, sesta giornata. Genoa-Juventus , mancata espulsione di Malinovskyi: Mancato provvedimento disciplinare nei confronti di Malinovskyi nel match tra Genoa e Juventus alla sedicesima giornata.

, mancata espulsione di Malinovskyi: Mancato provvedimento disciplinare nei confronti di Malinovskyi nel match tra Genoa e Juventus alla sedicesima giornata. Genoa-Inter , gol di Arnautovic con fallo su Strootman: Gol non annullato di Arnautovic in Genoa-Inter alla diciottesima giornata, con fallo di Bisseck su Strootman.

, gol di Arnautovic con fallo su Strootman: Gol non annullato di Arnautovic in Genoa-Inter alla diciottesima giornata, con fallo di Bisseck su Strootman. Inter-Verona , fallo su Bastoni: Fallo non fischiato su Bastoni nel match tra Inter e Verona alla diciannovesima giornata.

, fallo su Bastoni: Fallo non fischiato su Bastoni nel match tra Inter e Verona alla diciannovesima giornata. Sassuolo-Fiorentina, gol annullato a Thorstvedt: Gol annullato a Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina alla diciannovesima giornata, erroneamente valutando un fuorigioco inesistente di Henrique.



Come sarebbe la classifica senza errori arbitrali?

Nella conferenza stampa di metà campionato tenutasi presso l'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha riconosciuto e certificato otto errori commessi dai propri arbitri nelle prime diciannove giornate di Serie A . Questi errori hanno avuto un impatto significativo sulla classifica, soprattutto per quanto riguarda l'Inter, attuale capolista.La classifica di Serie A sarebbe quindi diversa senza questi errori,La capolista non sarebbe più sola, poiché gli errori sugli episodi di Bisseck e Frattesi avrebbero influito sulla classifica per tre punti.