di Cristiano Corbo

Tra due mesi arriverà la dura - magari cruda - realtà. Ma tra dieci giorni la Juve saprà esattamente chi è, dunque le sue ambizioni nel breve periodo, e persino quelle più estreme. Perché è una favola, quella della classifica che non conta. E perché sarà pur vero che tutte son lì, che ci sono ancora troppi punti da giocarsi, ma con il nuovo anno scendono in campo troppe variabili impazzite per non dare un peso specifico a ogni gara. Figuriamoci a quelle, sulla carta, decisive. Ecco allora che Milan prima e Inter poi, nel mezzo il Sassuolo, rappresentano un trittico da cui non si potrà sfuggire, nemmeno con le parole: la Juve sarà all'altezza del progetto di rilancio, della remuntada due punto zero?



DIECI GIORNI - Mai come quest'anno, non c'è certezza nella risposta. C'è solo attesa per il ritorno in campo, per vedere l'ennesima reazione a colpi duri, forti, estremamente compromettenti. Ma mai da ko tecnico. La prima occasione sarà tra i piedi del Milan: mandare Pirlo a meno tredici in classifica vorrebbe dire ricalibrare gli obiettivi, pensare immediatamente alla Champions da quarto posto e poi un piazzamento più dignitoso. Non immaginiamo cosa sarebbe venirne fuori con le ossa rotte da San Siro anche un'eventuale seconda volta: non è da Juve e imporrebbe riflessioni di qualsiasi tipo. A partire dalla classifica. Che va vista tra 10 giorni, per capire e per capirsi. E non tra due mesi, come la troppa prudenza di Pirlo vorrebbe imporre. Domani è una sfida decisiva, lo sarà domenica, ancor di più sette giorni dopo contro l'Inter di Conte. Denti stretti.