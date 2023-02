, la linea verde e la valorizzazione dei giovani. Abbiamo osservato la crescita esponenziale di calciatori che, oggi, fanno parte in pianta stabile della prima squadra allenata da Massimiliano: i primi frutti da cogliere, di un lavoro durato anni.Un processo velocizzato e aiutato dalla nascita della seconda squadra, ierioggi. Si pensi, per esempio, agli exploit di. All’esplosione di, passato in 6 mesi dalla Primavera alla Next Gen e in procinto di rinnovare con il club bianconero, e tanti altri che restano in rampa di lancio, in attesa dell’occasione giusta da sfruttare.Ancora poco, se messi in confronto ad altri club in giro per il mondo e in Italia.La risposta a questa domanda arriva dal, che ha redatto una classifica dei migliori vivai delle società di tutto il mondo in base al valore di mercato dei giovani giocatori che lì sono cresciuti e che militano attualmente in più di 50 leghe professionistiche. Per essere considerati prodotti del vivaio, i giocatori devono essere cresciuti nella società tra i 15 e i 21 anni e i valori di trasferimento sono dati da un modello statistico sviluppato dal team di ricerca del CIES.In testa a questa speciale classifica c’è ilcon 104 giocatori formati per un valore di 670 milioni di euro. Seguono sul podio(78) per 630 milioni e(102) per 581 milioni. Ai piedi del podio l’che, però, ha formato il maggior numero di calciatori: 114.Venendo all’Italia, il primo posto è occupato dall’, con 48 giocatori formati per un valore di 217 milioni di euro. Seguono(37) per 209 milioni e(42) per 189 milioni. Laè solo quinta, preceduta dall’Inter, conCome abbiamo detto in apertura, il profondo lavoro della Juventus sul settore giovanile che ha rivoluzionato l’approccio alle giovanili è recente e tra gli attori protagonisti c’è Federico Cherubini insieme al suo staff.. La strada intrapresa è quella giusta, gli esempi presi a modello sono quelli dei club europei che guidano questa graduatoria. Le radici dell’albero da frutto, a Vinovo, in questo momento sono più che solide: in un periodo come questo, la parola d’ordine è più che mai, che si traduce nella valorizzazione della linea verde.