Il giorno dopo il clamoroso addio ad Antonio Conte, in casa Inter si è lavorato al nome del suo successore: econdo La Gazzetta dello Sport, in prima fila c'è sempre stato Massimiliano Allegri, con pronta un'offerta da 10 milioni di euro a stagione. Un affare al altissime cifre, che Allegri però non sembra aver seguito, anzi, è molto vicino all'accordo con la Juve, con un ingaggio intorno agli 8 milioni a stagione.



Ma non solo. Un altro retroscena era emerso nella mattinata di oggi dal Corriere dello Sport, che raccontava di una cena tra Marotta e Allegri: incontro segreto, lontano da occhi indiscreti. Ma non sembra aver portato frutti. Allo stesso modo si è spenta la pressione del Real Madrid, a cui Allegri ha pronunciato un secondo no a distanza di qualche mese.