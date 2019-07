Gonzalo Higuain continua a fare muro. Vuole restare alla Juventus e rifiuta qualsiasi destinazione gli venga proposta e per il club bianconero si tratta di una cessione assai difficile da definire, per quanto ci sia tempo da qui al prossimo 2 settembre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi, gli intermediari avrebbero proposto in queste ore diverse ricche offerte in arrivo dalla Cina, ma per il momento Higuain non ha accettato alcuna proposta. La Juventus, da parte sua, è pronta a dire di sì.