La speranza della Juventus è quella di rivedere Paulo Dybala in campo dopo la sosta per il derby contro il Torino. In attesa del suo ritorno a disposizione, però, la dirigenza sta lavorando anche sul suo futuro che potrebbe essere lontano da Torino. La trattativa per il rinnovo non decolla, la cessione a fine stagione è tutt'altro che improbabile. E secondo France Football non mancherebbero nemmeno i club interessati al giocatore: Chelsea e Tottenham, infatti, sono pronti ad arrivare a 50/55 milioni per portare Dybala in Premier League.