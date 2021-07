Intervistata da La Gazzetta dello Sport,ha parlato così della possibilità della Juve di vincere lo scudetto: "Io ci credo! Perché Allegri è un valore aggiunto. Ha carisma e sa motivare la squadra, riuscirà a rilanciare giocatori come Bernardeschi e a sfruttare la condizione di Chiellini, Bonucci e Chiesa. Forse manca qualcosa a centrocampo, ma sono convinta che Max riuscità a trovare l'equilibrio giusto. Per la prima volta la Juve inizierà la stagione senza lo scudetto sul petto e con lo stomaco un po' pieno; in Champions dobbiamo ritrovare la sicurezza che ci aveva dato Allegri e che abbiamo perso nelle ultime due edizioni".