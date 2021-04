Membro dell'Uefa nell'esecutivo Fifa e grande amica di Andrea Agnelli, Evelina Christillin ha analizzato la situazione delicata in casa Juve, tra Superlega e futuro: "Chi mi odiava o a chi stavo antipatica mi aveva ribattezzato 'la signora degli Agnelli' per evidenziare la mia familiarità e adombrare il favore immeritato, come si usa. Le malelingue non hanno età, ma me ne sono sempre infischiata! Io nuovo presidente della Juve? E' una notizia infondata e già smentita più volte. Non ho ricevuto nessuna chiamata e penso che Andrea continuerà a ricoprire la sua carica. Con la Juve è un amore totale, infinito e inesauribile. Già solo il fatto di essere inserita tra le ipotesi, per me è un grande orgoglio e un piacere". IL MESSAGGIO - "Ai tifosi dico di avere una visione diacronica della Juve. Resistere alle pulsioni del presente, alla figuraccia e all'impellenza di un giudizio, e piuttosto confrontarci con la storia di questa grande squadra che va avanti da più di 100 anni. Le altre società sono 'barattoli' che viaggiano tra Emirati, Cina e fondi americani, la Juve è sempre stata in mano a una sola famiglia. La nostra è una storia vittoriosa che non ha eguali".