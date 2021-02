Il membro Uefa del consiglio Fifa e tifosa juventina Evelina Christillin, conosce bene il presidente bianconero Andrea Agnelli e ha commentato così la lite con Conte nel post partita di Juve-Inter: "Posso dire di conoscere molto bene Andrea, e se è sbottato in quel modo vuol dire che è stato caricato a mille. Di solito non è una persona che si lascia andare a queste cose, in altre situazioni infatti è sempre stato lui a buttare acqua sul fuoco. E' chiaro che sono cose che non devono succedere - spiega a TuttoJuve - ma deve essere stato provocato".