Il membro Uefa nel consiglio Fifa e tifosa della Juve Evelina Christillin ha commentato così l'avvento della Superlega: "Non abbiamo alcuna intenzione di avallare in nessun modo quel tipo di competizione - ha detto ai microfoni di La7 - c'è un ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale che prevede che chi partecipa ai campionati sia affiliato alla UEFA e alla FIFA e chi esce da queste organizzazioni e organizza tornei per conto suo, sta fuori dall'ordinamento sportivo. Non abbiamo dato alcuna cittadinanza alla Superlega: per noi ad oggi non esiste".