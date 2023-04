QUI LA SECONDA PARTE

QUI LA TERZA PARTE

Continua la sintesi proposta da Calciomercato.com in merito al contenuto della chiavetta consegnata da Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ad Andrea Agnelli dopo lo scoppio dello scandalo plusvalenze: il tema è Calciopoli. Ecco il quarto capitolo, relativo al famoso episodio di Reggio Calabria:"Moggi ebbe un diverbio abbastanza accesso nello spogliatoio, perché conosceva grazie ai racconti di amici mantovani i comportamenti del guardalinee Cristiano Copelli, legato all'addetto agli arbitri del Milan Meani, sia dentro che fuori dal campo; comportamenti che poi sono affiorati poco tempo fa in un’indagine ai danni dello stesso Copelli per truffa aggravata nei confronti dello Stato con i gratta e vinci"."Sarebbe stato opportuno che il PM Narducci si fosse interessato dei comportamenti di Copelli, anziché affermare che Moggi avesse posto in essere un “sequestro di persona”. Questa - si legge - era una battuta fatta dal dirigente, più riferita all’assistente Copelli che aveva fatto annullare un gol valido e non aveva fatto concedere all’arbitro Paparesta un rigore sacrosanto a favore della Juve. Copelli ripeteva lo stesso “errore” a settembre nella partita di Super Coppa Juve-Inter ove veniva annullato un gol valido di Trezeguet e la Juve perdeva la Super Coppa. Narducci prendeva soltanto le dichiarazioni di Moggi “abbastanza arrabbiate” e le trasformava in sequestro di persona".A riprova che Moggi avesse fatto la battuta vi sono le dichiarazioni di Paparesta e di Foti (Presidente della Reggina), dichiarazioni di cui teneva conto il Tribunale di Reggio Calabria che assolveva Moggi in quanto mai si era verificato il sequestro dell’ arbitro e dei guardalinee".